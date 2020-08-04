بوماس يهزم أطلس بصعوبة في الدوري المكسيكي

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تغلب فريق بوماس يونام على مضيفه أطلس 2 / 1، مساء الاثنين ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري المكسيكي لكرة القدم، والتي شهدت فوز ليون على مونتيري 1 / صفر.

وفي المباراة الأولى تقدم بوماس عن طريق خوان دينينو في الدقيقة 41، لكن فيكتور مالكورا أدرك التعادل لأطلس في الدقيقة 50.

وعاد دينينو ليسجل الهدف الثاني لبوماس في الدقيقة 89، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع بوماس رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف كلوب أمريكا المتصدر، فيما يحتل أطلس المركز السابع عشر (قبل الأخير) بدون رصيد من النقاط.

وفي المباراة الثانية، فاز ليون على مونتيري 1 / صفر.

وسجل لويس مونتيس هدف المباراة الوحيد لفريق ليون في الدقيقة 83.

ورفع ليون رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع، ليتقدم بفارق نقطة واحدة عن مونتيري صاحب المركز الثامن.