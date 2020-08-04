وزير الخارجية الأمريكي: إسرائيل معقل الحرية في منطقة الشرق الأوسط

وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إسرائيل بأنها "معقل الحرية" في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أنها "شريك أمني أساسي" لبلاده.

وقال بومبيو، في مقطع فيديو نشرته الخارجية الأمريكية عبر تويتر، الاثنين، إن إسرائيل تعد نموذجًا للشرق الأوسط بشأن كيفية إنشاء اقتصاد مزدهر، وأنها معقل للحرية في المنطقة.

وأشار بومبيو إلى أنه لا توجد إدارة أمريكية دعمت إسرائيل بالقدر الذي قامت به إدارة الرئيس دونالد ترامب، مُوضحًا أن ذلك ظهر في قرار نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بهضبة الجولان كجزء من إسرائيل.

إضافة إلى خطة السلام، المعروفة باسم "صفقة القرن"، "التي كشفت رؤية للسلام تعترف بالواقع على الأرض"، حسب قوله.

ويعود مقطع الفيديو إلى خطاب ألقاه بومبيو لدى مشاركته في قمة القيادة العائلية في ولاية أيوا الأمريكية، وهو تجمع سنوي للمحافظين الدينيين، عُقد في 17 يوليو تموز الماضي.