رئيس إيران يدعو إلى اتحاد إسلامي ضد إسرائيل: علينا التحلي بتعاليم النبي بأن نكون جسدا واحدا

اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الاثنين، الهجوم الإسرائيلي على قطر، "محاولة لوقف جهود إنهاء الإبادة الجماعية في غزة".

وأكد الرئيس الإيراني، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية بالدوحة، أن "استفزازات إسرائيل تعمل على تقويض القانون الدولي".

وأضاف: "هذا الكيان يهاجم دولنا ولا دولة عربية أو إسلامية بمنأى عن الهجمات الإسرائيلية، وأمامنا خيار وحيد صريح، وهو أن نتحد وأن نسعى للتحلي بتعاليم النبي الذي قال إن المسلمين يجب أن يكونوا كجسد واحد"، بحسب وكالة الانباء الايرانية "إرنا".

وشدد بيزشكيان على أن إسرائيل "تجاوز كل الخطوط الحمراء"، وأنه على الدول الإسلامية أن "تتحد أمام هذا الكيان الغاشم، والذي تصرف ضد السيادة والكرامة لدولنا، ويجب علينا البقاء متحدين وعدم البقاء صامتين لما يحدث في غزة".