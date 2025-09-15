سفير بريطانيا: أتطلع إلى التعاون الوثيق مع مصر بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك

تولى مارك برايسون ريتشاردسون منصبه كسفير لبريطانيا لدى مصر، في أغسطس الماضي، ويأتي هذا التعيين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة ومصر، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

وبعد مرور شهره الأول في القاهرة، أجرى السفير البريطاني لقاءات مع عدد من الشركاء الرئيسيين، والتي أفضت إلى تحديد أولوياته الاستراتيجية لتعزيز العلاقات العريقة والمتميزة بين المملكة المتحدة ومصر.

**التعاون مع مصر

وبحسب بيان لسفارة بريطانيا في القاهرة، تتمثل هذه الأولويات في تعزيز التعاون الثنائي من خلال دعم التجارة وزيادة الاستثمارات، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في التعليم والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والخدمات المالية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.

كما شدد السفير على دعم بلاده لجهود مصر في التعامل مع التحديات الإقليمية، خاصة في السودان وغزة، وتعزيز العمل الإنساني، ومن أبرز هذه المبادرات مساهمة المملكة المتحدة بمبلغ مليون جنيه إسترليني لمنظمة الصحة العالمية في مصر لتقديم الرعاية الطبية للفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم طبيًا.

وشدد السفير على حرصه على ضمان سلامة وراحة مئات الآلاف من السياح البريطانيين الذين يزورون مصر سنويًا.

وفي أول تصريح له عقب توليه المنصب، قال السفير مارك برايسون-ريتشاردسون:

"يسرني ويشرفني أن أتولى منصب السفير البريطاني لدى جمهورية مصر العربية. إن العودة إلى القاهرة تمثل لي فرصة مميزة للعمل على تعزيز العلاقات التاريخية والمتميزة بين بلدينا.

وأضاف السفير البريطاني: أتطلع إلى التعاون الوثيق مع شركائنا المصريين في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتعليم والنمو الأخضر، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.

وأكد على التزام المملكة المتحدة بدعم الجهود المصرية الرامية إلى إيجاد حلول فعالة وسريعة للتوترات الإقليمية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابع السفير البريطاني: إنني متحمس لبدء هذه المرحلة الجديدة من العمل الدبلوماسي، وأتطلع إلى بناء جسور أقوى من التفاهم والتعاون بين الشعبين البريطاني والمصري.



*أبرز المناصب التي تقلدها مارك

وشغل مارك قبل تعيينه في القاهرة منصب ممثل وزير الخارجية البريطاني للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث عمل على تنسيق الجهود الإنسانية وتعزيز الاستجابة الدولية للأزمات.

وقد تقلّد مارك العديد من المناصب العليا في حكومة بلاده من بينها سفير المملكة المتحدة لدى العراق (يوليو 2021 – يوليو 2023)، ومدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية في وزارة التنمية الدولية/وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (2019 – 2020)، بالإضافة إلى منصب مدير وحدة الاستقرار (2014 – 2019).

ومنذ انضمامه إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في عام 1999، تولى مارك مهام دبلوماسية متعددة في عدد من الدول، من بينها العراق، الصومال، أفغانستان، السودان، وباكستان، حيث شغل مناصب متنوعة مثل نائب رئيس البعثة، مستشار سياسي، ورئيس أقسام الشؤون السياسية والإعلامية.