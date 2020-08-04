تشيلي تودع استخدام أكياس البلاستيك في المتاجر إلى الأبد

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أصبحت تشيلي أول دولة في أمريكا اللاتينية تحظر توزيع أكياس البلاستيك في جميع المحال.

ونقلت صحيفة "لا تيرسيرا" عن وزيرة البيئة كارولينا شميدت أمس الاثنين، بالتوقيت المحلي، أنه سيتم تنفيذ الجزء الأخير من التشريع الخاص بحظر استخدام أكياس البلاستيك.

وعقب بدء تطبيق القوانين المتعلقة بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية في أغسطس 2018، تم منح المحال التجارية الكبيرة مهلة ستة أشهر لوقف استخدامها.

وجرى منح المحال الأصغر مهلة عامين، وسوف يتم تغريم من يستمر في استخدام هذا النوع من الأكياس ما يعادل نحو 350 دولارا.

ووفقا لوزارة البيئة، أدى القانون إلى حظر استخدام خمسة مليار من أكياس البلاستيك منذ عام 2018.