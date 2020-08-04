وزير الدفاع اليمني: البلاد ستظل عصية على مشروع الحوثي والأطماع الإيرانية

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، أن أبناء الشعب اليمني وقواته المسلحة ماضون في معركة تحرير العاصمة صنعاء وكل المناطق والمدن اليمنية مهما كانت التضحيات وعازمون على إنهاء التمرد والانقلاب الحوثي التي تعيث في الأرض الفساد وترتكب الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين خدمة لمشاريع إيرانية خبيثة تستهدف تصدير الفوضى والخراب إلى المنطقة وتحويل اليمن إلى منصة لزعزعة الأمن في المنطقة وتهديد المصالح العالمية.. مؤكدا أن اليمن ستظل عصية على مشروع الحوثي والأطماع الإيرانية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال زيارة الفريق المقدشي، اليوم، ومعه محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، وعدد من مدراء دوائر وزارة الدفاع، الى مقر قيادة قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية بمحافظة مأرب .

من جهته قال محافظ مأرب " أن مليشيا الحوثي جعلت نفسها أداة إيرانية وباعت نفسها للأطماع الفارسية التي تسعى لنشر الأفكار والمعتقدات الدخيلة على المجتمع اليمني العربي الأصيل".