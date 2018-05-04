وزارة الوحدة الكورية الجنوبية: بيونج يانج تصرف المياه من سد هوانج كانج بدون إخطار مسبق

ذكرت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية صرفت 3 مرات المياه من سد "هوانج كانج" في منطقة أعالي نهر "إم جين" في الحدود الغربية منذ يوليو الماضي.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن أحد المسئولين بوزارة الوحدة قوله "إن الوزارة تحققت من أن كوريا الشمالية فتحت 3 مرات أبواب سد "هوانج كانج" لتصريف المياه منذ يوليو الماضي وحتى أمس، مشيرا إلى أن بيونج يانج لم تخبر سول بفتح أبواب السد".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن منسوب المياه في جسر "بيل سيونج" بلغ 2.99 متر، ولم يصل إلى مستوى مثير للقلق، مؤكدا أن الحكومة تتعاون بشكل وثيق مع الجهات ذات الصلة من أجل اتباع نظام الاستجابة، استعدادا للارتفاع المحتمل في منسوب المياه في الجنوب.

يذكر أنه سبق وأن صرفت كوريا الشمالية المياه من سد "هوانج كانج" بدون إخطار مسبق في سبتمبر عام 2009، مما أسفر عن مقتل 6 سكان من بلدة يون تشون بإقليم كيونج كي، واتفقت الكوريتان في محادثات العمل في أكتوبر من نفس العام على إبلاغ الشمال الجنوب عن تصريف المياه بشكل مسبق.