تشييع جثمان الفنانة فتحية طنطاوي من مسجد الحصري ظهر اليوم

أعلنت نقابة المهن التمثيلية على صفحتها الرسمية بـ فيسبوك أن عزاء الفنانة القديرة الراحلة فتحية طنطاوى سيكون اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد الحصرى بمدينة الـ 6 من أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

من جانبه، قال الملحن على سعد، زوج الفنانة الراحلة، فى تصريحات له، إنه سيتم تشييع جثمانها بعد ظهر اليوم الأربعاء من مسجد الحصرى، وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بـ أكتوبر، وسيتم الاكتفاء بالعزاء فى المقابر.

كانت الفنانة القديرة الراحلة قد توفيت، منذ قليل، بعد تعرضها لجلطة فى القلب تم على أثرها نقلها إلى أحد مستشفيات أكتوبر ظهر أمس الثلاثاء، حتى دخلت فى غيبوبة تامة توقف فيها القلب 13 دقيقة كاملة، ثم عادت للحياة مرة أخرى، ولكن قدر الله وفاتها وفاضت روحها إلى بارئها.