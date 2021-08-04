وزارة الري السودانية تُصدر بيانا بشأن إيراد النيل الأزرق اليومي

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سجل إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الاثيوبية، اليوم، الأربعاء، 806 مليون متر مكعب - حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضح بيان لجنة الفيضان اليومي أن إيراد نهر عطبرة عند الحدود "السودانية -الإثيوبية" بلغ معدل 240 مليون متر مكعب فيما بلغ معدل التصرفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة.

وأوضح بيان لجنة الفيضان اليومي أن إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الأثيوبية بلغ 240 مليون متر مكعب.

وبلغ معدل التصرفات خلف السدود ملايين الأمتار المكعبة (الروصيرص639، سنار616، جبل الأولياء 85، أعالي عطبرة وستيت 190، خشم القربة 179، مروي 634).

وأشار البيان الى أن الخرطوم وصلت لمنسوب الفيضان حيث سجلت الخرطوم (16.64) مترا، وتجاوزت منسوب الفيضان ب14سم، ودعا المواطنين في كل القطاعات لأخذ كل التحوطات اللازمة. خاصة قطاع النيل الأزرق (محليات الخرطوم ولاية سنار وعطبرة).