العثور على جثة شاب توفي بجرعة مخدرات زائدة وسط المقابر بالشرقية

استقبل مستشفى أبو كبير المركزي بالشرقية، اليوم الخميس، جثة شاب متوفيًا جراء تناول جرعة مخدرات زائدة وسط مقابر أولاد فيصل في أبو كبير.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية في مديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أبو كبير من المدعو م ق م، 44 عامًا، سائق، مقيم في بندر مركز شرطة أبو كبير، بالعثور على جثة شقيقه المدعو أ ق م، 40 عامًا، عاطل، وذلك داخل منطقة مقابر أولاد فيصل التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتوفى اعتاد تعاطي مسحوق الهيروين المخدر، وأن جرعة زائدة من مخدر الهيروين يرجح أنها قد أنهت حياته، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4844 إداري مركز شرطة أبو كبير لسنة 2022، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.