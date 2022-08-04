عروض سينما وورش فنية ولقاءات أدبية في المنيا

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدمت فرقة كورال الأطفال بقصر ثقافة المنيا عرضًا فنيًا وكوكتيل من الأغاني المتميزة تدريب المايسترو عصام الشاذلي.

كما عقد نادي الأدب بقصر ثقافة المنيا جلسة لمناقشة لبعض أعمال الكتاب والشعراء، بحضور كل من الشاعر أحمد أبو بكر، القاص محسن، والدكتور شوقي سباعي.

وقدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية، عرض فني وتبلوهات استعراضية متنوعة منها "السحجة الشعبيات، التحطيب، التنورة، ويابنت يا أم الملايه، القصب"، وتدريب الفنان محمد شحاتة، تصميم رقصات وإخراج الفنان أسامة عبد الله.

كما أعدت مكتبة الشيخ مسعود الثقافية قراءة في كتاب موسوعة الطفل قدمتها دعاء عصام.

وببيت ثقافة العدوة أقيمت ورشة فنية باستخدام خامات البيئة تدريب هبه عبد الفتاح، وقدم قصر ثقافة مغاغة عرض لأفلام سينما منها فيلم تربو.

فيما أقامت مكتبة العمارية الغربية ورشة رسم بعنوان "نعم لتنظيم النسل لا لكثرة الإنجاب" تدريب الفنانة زيزي علي غلاب.