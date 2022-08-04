تراجع أسعار الغاز في أوروبا

سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي، في ظل مؤشرات على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة القياسية للسوق الأوروبية تراجع بنسبة 6ر4% اليوم بعد ارتفاعه مؤخرا، في ظل تقييم المتعاملين لمجموعة من العوامل المتعارضة.

يأتي ذلك في حين توصلت إحدى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس الأمريكية التي تعرضت لحريق في وقت سابق من العام الحالي إلى اتفاق مع السلطات الرقابية لاستئناف تشغيلها بكامل طاقتها تقريبا أوائل تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وفي حين أشارت محطة فري بورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى اعتزامها استئناف نشاطها بحلول هذا الموعد، يتوقع المتعاملون عودتها للعمل بصورة تدريجية أكبر.

وتراجع سعر الغاز الطبيعي الهولندي القياسي تسليم الشهر المقبل بنسبة 6ر2% إلى 87ر193 يورو لكل ميجاوات/ساعة بحلول الساعة 11 و53 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت أمستردام. في المقابل ارتفع سعر الغاز في بريطانيا بنسبة 8ر0% مع بدء أعمال الصيانة الدورية في عدد من منشآت الغاز الطبيعي البريطانية.