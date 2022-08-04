اليابان تطالب الصين «بوقف فوري» لمناوراتها حول تايوان

دعا وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الخميس، الصين إلى "وقف فوري" لمناوراتها حول تايوان والتي بدأت بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه هذا الأسبوع.



وقال هاياشي للصحفيين في بنوم بنه "إن أفعال الصين هذه المرة لديها تأثير خطير على السلام المنطقة والمجتمع الدولي واستقرارهما. أطالب مرة جديدة بوقف هذه التدريبات العسكرية على الفور"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.



ومن جانبه قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، الخميس، إن اليابان ترجّح سقوط صواريخ صينية في منطقتها الاقتصادية الخالصة.



وذكر كيشي أن 5 صواريخ باليستية أطلقتها الصين "سقطت على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".



وأضاف أن "هذا هو أول حادث من نوعه.. وقد قدمت اليابان احتجاجا عبر الطرق الدبلوماسية".



وانتشرت مقاطع فيديو صوّرها مدنيون يزعمون أنها لمقذوفات تنطلق باتجاه المياه المحيطة بتايوان، في وقت تجري فيه الصين مناورات عسكرية ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.



وتظهر الفيديوهات، التي نشرتها صحيفة "جارديان" البريطانية، إطلاق مجموعة من الصواريخ في المياه المقابلة لتايوان، فيما كان أشخاص مدنيون يوثقون المشاهد بهواتفهم.



يأتي ذلك بعدما أعلنت بكين إجراء أكبر مناوراتها العسكرية، بعضها بالذخيرة الحية، في مناطق عدة تحيط بتايوان.



وأفادت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، بأن القوات الصينية أطلقت صواريخ بالستية "عدة" في المياه المحيطة بتايوان.