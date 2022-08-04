13 نموذجا للمراكب الفرعونية في معرض بمكتبة الإسكندرية

نظم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المتحف البحري القومي بالإسكندرية، بعنوان "السفن في مصر القديمة.. شراع وبحر"، مستمرًا لمدة شهر.



ويضم المعرض ثلاثة عشر نموذجًا للمراكب التي شاع استخدامها في العصور المصرية القديمة، علمًا بأن القطع عبارة عن نماذج غير أثرية، وسبق المشاركة بهذه المجموعة في عدة معارض بالخارج.



وافتتح المعرض، أمس الأربعاء، كل من الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي والدكتور الحسين عبد البصير مدير عام متحف الآثار، ومنى دباس وكيل عام متحف الآثار، والدكتورة نبيلة عبد الفتاح صقر مدير المتحف البحري القومي، والدكتور مهندس عصام صفي الدين مصمم ومنفذ النماذج الخاصة بالمعرض، وكذا أقيم على هامش المعرض محاضرة ألقاها الدكتور عصام صفي الدين بعنوان "المراكب الأثرية ونماذجها المجسمة".



وسلط فيها الضوء على الطرق والمواد المستخدمة في صناعة النماذج والمستنسخات.



كما ألقت الدكتورة نبيلة عبد الفتاح صقر مدير المتحف البحري محاضرة بعنوان: "البحرية في مصر القديمة" عن تطور صناعة المراكب وأنواعها في مصر القديمة.