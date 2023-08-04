أمريكا تصف الحكم ضد نافالني بأنه نهاية ظالمة لمحاكمة جائرة

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أدانت الولايات المتحدة بشدة الحكم الجديد بالسجن لمدة 19 عاما الذي أصدرته محكمة روسية اليوم الجمعة، ضد المعارض الروسي والناشط في مجال مكافحة الفساد أليكسي نافالني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، بعد صدور الحكم بفترة وجيزة:"هذه نهاية ظالمة لمحاكمة جائرة".

وقال بيان الخارجية:"حاول الكرملين على مر سنوات، إسكات نافالني ومنع دعواته إلى وصول الشفافية والمحاسبة إلى الشعب الروسي".

وأضاف: "وبإجراء هذه المحاكمة الأخيرة سرا ومنع وصول فريق الدفاع عنه إلى الأدلة المزعومة، كشفت السلطات الروسية مجددا عدم وجود أساس لقضيتها وغياب الإجراءات القانونية اللازمة لمن يجرؤون على انتقاد النظام".

وانتقدت الخارجية معاملة السلطات الروسية غير الإنسانية لنافالني في السجن، ودعت إلى إطلاق سراح أكثر من 500 سجين سياسي آخر تحتجزهم موسكو.