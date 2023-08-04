أعلنت السعودية، مساء الجمعة، استضافة اجتماع في مدينة جدة غربي المملكة، غدا السبت، لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، في ظل استمرار الحرب التي بدأتها روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، دون الوصول لهدنة دائمة حتى الآن.

ووفق الوكالة، تستضيف السعودية اجتماعاً لمُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة، دون تفاصيل عن الدول المشاركة.

وأعربت السعودية عن تطلعها أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية.

وأشارت إلى أن الخطوة ضمن مساعي "تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتجنيب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة".

وتأتي استضافة السعودية هذا الاجتماع "استمرارا للمبادرات والجهود التي بذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة"، وفق الوكالة.

وأواخر يوليو الماضي، كشفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن تلقيها "نحو 30 مبادرة سلام" للتسوية في أوكرانيا عبر قنوات رسمية وغير رسمية، منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كشفت في 29 يوليو الماضي، أن السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بشأن أوكرانيا الأسبوع التالي، يحضرها مسؤولون كبار من 30 دولة بحضور أوكراني وغربي وغياب روسي.

وسبق أن أعلنت أوكرانيا وروسيا تعليق المفاوضات بينهما بعد 3 جولات مباشرة بمدينتي جوميل وبريست في بيلاروسيا، ومرة في إسطنبول.