إصابة معلم في هجوم طعن جديد بكوريا الجنوبية

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تعرض مُدرس للطعن على يد رجل في مدينة دايجيون بكوريا الجنوبية، في ثاني حادث من نوعه بالبلاد هذا الأسبوع .

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به بعدما تمكن في البداية من الفرار من موقع الحادث بإحدا المدارس الثانوية، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

وجرى نقل المدرس إلى المستشفى وهو فاقد الوعي. ومازالت تفاصيل حالته الصحية غير معروفة.

وتردد أن عمر المشتبه به يتراوح بين 20 و40 عاما. وتعتقد الشرطة أنه كان ينتظر خروج المعلم من حجرة الدراسة. ويرجح أن هناك علاقة ما بين الرجل والمعلم.

وجاء الحادث بعد يوم من واقعة طعن جماعية في البلاد، أصيب فيها 14 شخصا بإصابات خطيرة.

وقالت الشرطة أمس الخميس، إن رجلا قاد سيارته فوق رصيف بمدينة سيونجنام القريبة من العاصمة سول، مما أسفر عن إصابة عدد منن المشاة.

وترجل الرجل من سيارته، وركض باتجاه متجر كبير حيث وجه الطعنات بشكل عشوائي لعدد من الأشخاص قبل أن يتم اعتقاله.

ووفقا لما نقلته وكالة يونهاب عن المحققين، يعاني الرجل من اضطرابات نفسية.