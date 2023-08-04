أعلنت هيئة الصحة الفنلندية (تي اتش ال)، عن رصد حالات إصابة في 21 مزرعة فراء، مع استمرار انتشار إنفلونزا الطيور في هذه المزارع في فنلندا.

وتشير النتائج الأولية من تسلسل الجينوم الكامل إلى أن الطيور البرية، سيما النورس الذي يتميز برأسه الأسود، هي مصدر العدوى. وعثرت السلطات المختصة على فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعتين، مع وجود طفرات تعزز التكاثر في خلايا الثدييات.

وأمرت هيئة الغذاء الفنلندية الأسبوع الجاري بإعدام كل حيوانات المنك في المزارع التي رُصد فيها فيروس انفلونزا الطيور. ولايزال من غير المعروف العدد الدقيق للحيوانات التي تم إعدامها.

وأعلنت الإذاعة الفنلندية يوم الثلاثاء أن ما يقدر بـ70 ألف من الحيوانات ذات الفرو سوف يطالها الإعدام بما في ذلك 30 ألف من حيوانات المنك و40 ألف ثعلب. ومن المرجح أن يكون هذا العدد قد ارتفع من حينها. وانتقدت منظمات الدفاع عن حقوق الحيوان الإعدام الجماعي لهذه الحيوانات.