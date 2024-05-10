مسئول أممي: الأوضاع في غزة وصلت مستويات طوارئ غير مسبوقة

قال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) جورجيوس بتروبولوس إن الأوضاع في غزة وصلت إلى مستويات طوارئ غير مسبوقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لبتروبولوس مع كبير منسقي الطوارئ في اليونيسف بقطاع غزة، هاميش يونج بمكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وأوضح بتروبولوس أن الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالإضافة إلى طلبها من السكان الإخلاء، أدت إلى التهجير القسري لما لا يقل عن 110 آلاف شخص، كان كثير منهم نزحوا مرات عديدة من قبل، وفقاً لوكالة الأناضول.

وقال بتروبولوس إن إغلاق القوات الإسرائيلية لمعبر رفح الحدودي يقيد دخول الوقود والمواد الإغاثية الإنسانية الضرورية.

وأضاف: "لا يمكن للعمليات الإنسانية أن تستمر بدون وقود. وإذا لم يتم استئناف إمدادات الوقود على الفور، فإن المساعدات الإنسانية والاتصالات والأنشطة المصرفية ستتوقف في غضون أيام قليلة".

وتوقع نفاذ الوقود من 5 مستشفيات تديرها وزارة الصحة في غزة و17 مركزا صحيا تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) و5 مستشفيات ميدانية ومرافق طبية و28 سيارة إسعاف خلال 24 ساعة.

من جهته، أكد يونج أنه لم يشهد تدميرا وحالة معقدة وغير مستقرة كما التي في غزة رغم عمله طيلة 30 عاما في المناطق التي تشهد أوضاع إنسانية طارئة.

وأشار إلى إجبار الناس في غزة على النزوح مرة أخرى، وانقطاع تام للموارد التي تغذيهم وتدعمهم وتنقذهم، سيتسبب بسقوط وفيات من الأطفال.