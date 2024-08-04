محافظ بني سويف يناقش مع وفد قصور الثقافة مستجدات تطوير قصر ثقافة شرق النيل

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بمكتبه اليوم الأحد، الكاتب محمد عبد الحافظ نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والقائم بأعمال رئيس الهيئة، وذلك في حضور: بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ولاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد الثقافي.

ورحب "غنيم"، بنائب رئيس الهيئة، مشيرًا إلى أهمية دور قصور وبيوت الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية، ورفع الوعي القومي للمواطنين، من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول، وتعزز الانتماء والولاء للوطن.

كما ناقش "المحافظ"، مع رئيس الهيئة، الموقف الحالي لعدد من المشروعات بالقطاع، تناولت مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير قصر ثقافة شرق النيل، بالإضافة إلى بحث بعض المتطلبات اللازمة لتطوير قصر الثقافة الحالي، فضلًا عن دعم وتطوير بيوت الثقافة على مستوى المراكز والمدن، ضمن خطة الوزارة لتفعيل الدور التوعوي والتنويري الذي تقوم به أجهزة وهيئات وزارة الثقافة في تشكيل وبناء العقول، وتكوين الشخصية المصرية.

فيما ناقش المحافظ مع رئيس الهيئة، دعم القطاع الترفيهي للمحافظة من خلال إقامة دور عرض سينمائي، لا سيما أن المحافظة لا يوجد بها سينما واحدة، حيث استعرض المحافظ بعض الجهود التي نفذتها المحافظة في دعم القطاع الترفيهي والثقافي، تضمنت الإشارة إلى تطوير الممشى السياحي للكورنيش النيل، الذي استضاف العام الماضي الفعاليات والأمسيات الثقافية، فيما يجري إنشاء مرسى سياحي على الجانب الشرقي للنيل، فضلًا عن استضافة منطقة واحة وهرم ميدوم للعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية، والعروض الفنية والقوافل الثقافية والمسارح المتنقلة.

من جهته أعرب نائب رئيس الهيئة، عن تقديره للمحافظ؛ لدعمه الدائم والمستمر لكل أنشطة ومشروعات الثقافة على أرض بني سويف، مؤكدًا أن الهيئة لا تدخر جهدًا في دعم جهود المحافظة بالقطاع الترفيهي والثقافي.

وأشار إلى أن زيارته اليوم، تأتي ضمن برنامج ميداني لمتابعة مواقع الهيئة بالمحافظات في إطار خطة الوزارة لتطوير تلك المواقع، وتفعيل دورها كمنارات ثقافية وتوعوية تؤدي خدماتها لأبناء الوطن.