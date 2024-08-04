ديوكوفيتش يتوج بذهبية التنس في أولمبياد باريس

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توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش بالميدالية الذهبية لمنافسات التنس في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024»، بعد فوزه على الإسباني كارلوس ألكاراز في المباراة النهائية.

وفاز ديوكوفيتش على الإسباني ألكاراز في المباراة النهائية لمنافسات التنس بأولمبياد باريس، بمجموعتين دون رد، بواقع (7-6) و(7-6).

ويُعد ديوكوفيتش ثاني لاعب في العصر الحديث يتوج بجميع ألعاب الجراند سلام والذهب الأوليمبي في الفردي والبطولة الختامية، وذلك بعد الأمريكي أندريه أجاسي.

يُذكر أن ديوكوفيتش أكبر لاعب يتوج بالذهب الأوليمبي في منافسات التنس منذ عودة اللعبة إلى الأولمبياد في نسخة 1988، وذلك بعمر 37 عامًا و74 يومًا.