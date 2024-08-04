محافظ مطروح يستقبل قافلة مواد غذائية مهداة من وزارة الزراعة لأهالي المحافظة

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، قافلة المواد الغذائية المهداة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كأولى نتائج زيارة علاء فاروق وزير الزراعة لمطروح قبل يومين، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء "خير مزارعنا لأهالينا".

حضر الاستقبال المهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، ووفد وزارة الزراعة، الذي ضم كلا من المهندس إيهاب فؤاد رئيس الإدارة المركزية للإصلاح الزراعي، والمهندس سعيد الدسوقي مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج، والدكتور خالد عيد مدير عام التصنيع.

شهدت القافلة وصول 12 سيارة، منها 8 سيارات ربع نقل محملة ببيض أبيض وأحمر، حيث تحتوي كل سيارة على 150 كرتونة بسعر 130 جنيهًا للكرتونة، من إنتاج محطات الإصلاح الزراعي. كما ضمت القافلة 4 سيارات ربع نقل محملة بسلع غذائية متنوعة بخصم يتراوح بين 20% و25%، تشمل الأرز بسعر 20 جنيهًا للكيلو، عسل نحل بسعر 55 جنيهًا للكيلو، سمن بلدي بسعر 150 جنيهًا للكيلو، زيت بسعر 37.5 جنيهًا، مكرونة بسعر 7.5 جنيهًا، مربى بسعر 55 جنيهًا، وبقوليات وغيرها.

وجه محافظ مطروح الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي على سرعة الاستجابة واهداء القافلة. كما وجه مدير الزراعة بمطروح بوضع خطة توزيع للسيارات لتغطية معظم المناطق لتحقيق المستهدف والتخفيف عن المواطنين، مع التنسيق مع قطاع الإنتاج بالوزارة للدفع بقافلة مواد غذائية شهرية لأهالي المحافظة.