إخلاء سبيل إسلام البحيري بعد معارضته على أحكام صادرة ضده

قررت نيابة أول أكتوبر، إخلاء سبيل الباحث الإسلامي إسلام البحيري بعد تقدمه بالمعارضة على 6 أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا شيكات بدون رصيد.

وحضر "البحيري" صباح اليوم، إلى سراي النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في سبيل المعارضة على الحكم، وفور انتهاء الإجراءات قررت النيابة إخلاء سبيله.

وقال مصدر أمني أنه سيتم إخلاء سبيل الباحث إسلام البحيري من قسم الشرطة بعد فحص الصحيفة الجنائية وإنه ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

وألقت الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على الباحث إسلام البحيري؛ لتنفيذ 6 أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا شيكات بدون رصيد.

وكانت سيدة أعمال أجنبية، اتهمت الباحث إسلام البحيري بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ 300 ألف درهم إماراتي بعدما أوهمها باستثمارها في البورصة.

وكان قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من سيدة أعمال أجنبية تتهم فيه إسلام البحيري لتضررها منه بسبب استيلائه على مبلغ مالي قيمته 300 ألف درهم إماراتي بعدما أقنعها باستثمار أموالها في البورصة لأرباحها الضخمة.

وأضافت المبٌلغة إنها حولت للمشكو في حقة المبلغ المطلوب منذ عامين وحينها حرر لها شيكا بقيمة مليون و45 ألف جنيه كنوع من الضمان مقابل أموالها إلا أنه طوال العامين لم يقدم إليها أية أرباح أو يعيد إليها أصل المال.

وذكرت سيدة الأعمال أن إسلام البحيري كان يتهرب من رد أموالها فقررت صرف الشيك المحرر منه، وعندما اتجهت إلى البنك فوجئت بعدم وجود رصيد في حسابه ما دفعها لتحرير محضر ضده، واتهامه بالنصب عليها.