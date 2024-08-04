العثور على جثة سيدة في حالة تحلل داخل منزل في الشرقية

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عثر الأهالي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية على جثة سيدة في حالة تحلل داخل منزلها في شارع المحافظة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بوصول سيدة تدعى د م ع، 31 سنة، مقيمة بشارع المحافظة في نطاق قسم ثان الزقازيق، جثة هامدة.

تبين العثور على جثة السيدة في حالة تحلل داخل المنزل، وتم الدفع بسيارة إسعاف نقلت الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.