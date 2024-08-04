الرئيس الإيراني: إسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا باغتيال إسماعيل هنية

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الأحد، إن إسرائيل ارتكبت خطأً كبيراً باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، خلال وجوده بطهران، متعهداً بأن ذلك "لن يمر دون رد".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن بيزشكيان قوله خلال استقبال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي "ارتكبوا خطأهم الكبير باغتيال الشهيد هنية وهو لن يمر دون رد"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إن "إسرائيل تخوض حرباً متعددة الجبهات مع إيران ووكلائها"، وإنها "ستكبد من يُقدم على أي اعتداء عليها ثمناً باهظاً".

وأضاف: "نحن مستعدون لأي سيناريو، من الناحية الدفاعية ومن الناحية الهجومية. وأقول مرة أخرى لأعدائنا: سنرد وسنكبد من يُقدم على الاعتداء علينا ثمناً باهظاً.