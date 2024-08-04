 آيتن عامر تؤجل طرح أغنيها حدادا على وفاة منتجي شركة سينرجي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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آيتن عامر تؤجل طرح أغنيها حدادا على وفاة منتجي شركة سينرجي

إسراء زكريا
نشر في: الأحد 4 أغسطس 2024 - 4:41 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أغسطس 2024 - 4:41 ص

قررت الفنانة آيتن عامر تأجيل طرح أغنيتها الجديدة "إفراج" إلى يوم الخميس المقبل، وذلك حدادا على وفاة منتجي شركة سينرجي الأربعة، حيث كان من المفترض إطلاقها يوم الخميس الماضي.

أغنية "إفراج" هي ثاني أغنيات الفنانة آيتن عامر في موسم الصيف الحالي، وهى من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان نورهان البغدادي، وتوزيع وميكس وماستر ماجد الصواف، والكليب من إخراج محمد حسن أوكا.

وحققت الفنانة آيتن عامر نجاحا كبيرا بأغنيتها الأخيرة "مثيرة للجدل" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي كلمات أحمد علاء الدين، وألحان نورهان البغدادي، وميكس وماستر زووم، والكليب من إخراج محمد حسن أوكا.

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