كريم هنداوي: مواجهات ربع نهائي الأولمبياد ستكون نارية

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أعرب كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد عن سعادته الكبيرة عقب فوز فراعنة اليد اليوم على حساب منتخب الارجنتين بنتيجة 34-27 وتأكيد عبور الفراعنة لدور الثمانية من منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بباريس.

وقال حارس مرمى منتخب الفراعنة: الحمد الله على الأداء والنتيجة وأن شاء الله نواصل العروض الجيدة في الأولمبياد ونقترب خطوة للمنافسة على ميدالية اوليمبية لإسعاد الشعب المصري الذي يدعم منتخب اليد بقوة .

ووجه هنداوي الشكر لبعثة الفراعنة بالكامل والجالية المصرية بفرنسا على دعمهم الكبير للمنتخب خلال مواجهاته بالبطولة مؤكداً أن منتخب اليد تعهد على مواصلة الأداء الرجولى من أجل تحقيق الهدف والتتويج بميدالية اولمبية.

واختتم هنداوي تصريحاته عقب لقاء الارجنتين بأن منتخب مصر مستعد لدور الثمانية وسنلعب للفوز مهما كان صعوبة وقوة المنافسين .

وحقق منتخب مصر لكرة اليد فوزاً مهماً على حساب الأرجنتين بنتيجة 34/27, ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في منافسات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024.

وكان منتخبنا الوطني قد فاز في الجولة الأولى عهلى نظيره المجري بنتيجة 35-32، ثم خسر أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 30-27، قبل أن يتعادل مع منتخب الديوك الفرنسية بنتيجة 26-26، وأخيرًا كان الإنتصار التاريخي على منتخب النرويج بنتيجة 26-25.