رئيس معاهد فلسطين الأزهرية لـ الشروق: طلاب غزة يعيشون تحت الدمار والقصف

• النجار يشكر الطيب على مبادرته فى استقبال الطلاب النازحين من غزة

أكد رئيس معاهد فلسطين الأزهرية على النجار، أن التنسيق بين المعاهد الأزهرية فى فلسطين المحتلة، ومشيخة الأزهر الشريف لا ينقطع على مدار العام، لتذليل العقبات، وتحقيق التوافق فى المناهج والخطط الدراسية المعتمدة فى كلتا الدولتين.

وأضاف النجار، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المناهج التى يتم تدريسها فى المعاهد الأزهرية الفلسطينية هى ذاتها المعتمدة فى مصر، موضحًا أن الكتب الدراسية تأتى من مشيخة الأزهر، وتوزع كمنح على الطلاب، للتيسير عليهم.

وتابع رئيس معاهد فلسطين الأزهرية: «تقدم لاختبارات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية 30 طالبًا وطالبة من أصل 550، وسافروا إلى القاهرة بعد مبادرة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالسماح لهم بتأدية الاختبار فى المعاهد المصرية، وتوفير احتياجاتهم الدراسية كافة».

وقال إن مشيخة الأزهر هى من تضع أسئلة اختبارات الثانوية الأزهرية لطلبة المعاهد فى فلسطين، موضحًا أنه بعد ظهور النتائج يتم قبول 100 طالب وطالبة يدرسون بجامعة الأزهر الشريف، بالتنسيق بين السلطة الوطنية متمثلة بقاضى قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وأكد النجار، أن المعاهد الأزهرية فى فلسطين تشهد إقبالًا كبيرًا باعتباره معقلًا لتعليم الدين الوسطى غير المتشدد، لافتًا إلى أن ذلك الإقبال رفع معدل القبول فى معاهد الأزهر فى فلسطين إلى 95%.

وأشار النجار إلى أزمة الطلاب الفلسطينيين ومعاناتهم من العدوان على غزة؛ قائلًا: «كيف يدرس الطلاب أصلًا فى ظل هذه الحرب المدمرة؟! وترحيل السكان من بيوتهم».

وبشأن نتائج اختبارات الشهادة الثانوية الأزهرية فى فلسطين هذا العام، قال النجار: «بالطبع سعدنا بها، خاصة أن نسبة النجاح بلغت العام الماضى وكذلك الحالى 100% بالنسبة لمن دخلوا الاختبار، إلا أن سعادتنا منقوصة فالدراسة ينقصها باقى طلبة قطاع غزة الذين يعيشون تحت الدمار والقصف وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، منتظرين رحمة الله فى وقف هذه المجازر التى لا ترحم صغيرًا أو كبيرًا».

وأعرب النجار عن امتنانه لشيخ الأزهر الشريف، لمبادرته فى استقبال طلاب الثانوية الأزهرية النازحين من العدوان على قطاع غزة والموجودين فى مصر، وسماحه لهم بدخول الاختبارات، وما يقدمه من خدمات جليلة لطلبة المعاهد بدولة فلسطين.