أحمد حسن: لن أنتظر إذن من حسام وإبراهيم حسن للحديث عن منتخب مصر

خرج أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن صمته ليرد على الهجوم الذي شنه ضده مدير منتخب مصر إبراهيم حسن خلال الساعات الماضية.

وتسائل أحمد حسن في وقت سابق حول أسباب عدم حضور الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، مباريات الدوري الأخيرة.

قال أحمد حسن في برنامج "الكابتن" على قناة "DMC" إنه لم يخطئ في حق التوأم ولم ينتقد الجهاز الفني بصفة شخصية ولم يهاجم أي شخص لكنه تحدث عن ظاهرة معينة".

أضاف أحمد حسن:" شئ طبيعي أن أتحدث عن منتخب مصر، وليس معقولا أن أنتظر الإذن من إبراهيم أو حسام حسن للحديث عن المنتخب".

أشار أحمد حسن:" علاقتي جيدة مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ودار بيننا حوار رائع قبل عدة أسابيع ولا أفهم سبب غضب إبراهيم حسن من كلامي".

أتم أحمد حسن:" إبراهيم حسن يرى أن نصف بطولات منتخب مصر أسهم فيها حسام حسن، وإذا كان الحديث عن تاريخي فأنا أسهمت في تحقيق ثلثي إنجازات المنتخب، وكنت مؤثرا في ألقاب كأس الأمم الأفريقية".