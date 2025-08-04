 تراجع كبير للدولار أمام اليوان الصيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تراجع كبير للدولار أمام اليوان الصيني

بكين - د ب أ
نشر في: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 10:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 10:11 ص

تراجع الدولار أمام اليوان الصيني، خلال تعاملات اليوم الاثنين في السوق الصينية.

وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني اليوم 1395ر7 يوان لكل دولار بتراجع قدره 101 بيب، عن مستواه يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي وكان 1496ر7 يوان لكل دولار.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

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