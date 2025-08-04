أبو الغيط يشيد بمواقف فيتنام الداعمة باستمرار للقضية الفلسطينية

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لوونج كوونج رئيس فيتنام، وبصحبته وفد رفيع المستوى يضم رئيس اللجنة السياسية الداخلية للحزب الشيوعي الفيتنامي وكذلك كل من وزراء الخارجية والدفاع والتعليم، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفيتنامي إلى مصر.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط رحب بالرئيس في مقر الجامعة العربية، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات بين الجامعة العربية ودولها الأعضاء وبين فيتنام، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين عام 2023، والتطلع لتفعيل التعاون في مجالات التجارة والصناعة التكنولوجيا والابتكار والثقافة.

وذكر المتحدث أن الأمين العام أشاد خلال اللقاء بالمواقف الفيتنامية الداعمة باستمرار للقضية الفلسطينية والتي تدعم مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما أشار المتحدث إلى أن كوونج أكد خلال اللقاء على الرغبة الحقيقية لفيتنام حكومة وشعبا في الارتقاء بالعلاقات العربية الفيتنامية إلى آفاق أرحب بما يسهم في تحقيق الازدهار والتنمية للجانبين.

وأوضح المتحدث أن الرئيس الفيتنامي التقى بالمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، حيث ألقى كلمة خلال اللقاء أعرب فيها عن تطلع الجانب الفيتنامي لتطوير علاقات التعاون مع جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء في مختلف المجالات، كما أوضح أهم ملامح الرؤية الفيتنامية تجاه التطورات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى التجربة الفيتنامية التنموية والاقتصادية الرائدة، بالإضافة إلى رؤيتها المستقبلية للعلاقات العربية الفيتنامية.