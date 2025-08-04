نائب وزير السياحة: المبادرات الشبابية تعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية

قالت يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، إن المبادرات الشبابية تُسهم في صقل خبرات الشباب وربطهم بالعمل السياسي، وتعزيز وعيهم، وزيادة مشاركاتهم الفعالة في دعم القطاعات المختلفة.

وأشارت إلى أن هذه المبادرات والمقترحات الشبابية تهدف إلى تطوير قطاع السياحة والآثار، فضلًا عن أنها تُسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من الشباب من أعضاء لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام المشاركين في نموذج مُحاكاة مجلس الشيوخ المصري، الذي نفذته وزارة الشباب والرياضة ضمن نموذج محاكاة الحياة السياسية المصرية، وفي ضوء خطتها لتدريب أعضاء هذا النموذج وتفعيل عمل كل لجانه النوعية من خلال تنفيذ برنامج معايشة مع الوزراء المختصين بطبيعة عمل كل لجنة، تحت شعار "لقاء مع مسئول".

واستهلت يمنى البحار، اللقاء بالترحيب بالحضور، معربة عن سعادتها بهذا اللقاء، وناقلة لهم تحيات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مؤكدة أهمية مثل هذه المبادرات الشبابية في صقل خبرات الشباب وربطهم بالعمل السياسي وتعزيز وعيهم وزيادة مشاركاتهم الفعالة في دعم القطاعات المختلفة.

وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة عدد من المقترحات والرؤى والدراسات المقدمة من أعضاء اللجنة، التي عملوا عليها خلال الفترة السابقة، والتي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة والآثار، ومن شأنها أن تُسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.

وركزت المناقشات، على أهمية العمل على زيادة الطاقة الفندقية الموجودة في مصر، من خلال مضاعفة أعداد الغرف الفندقية.

فيما تناولت أيضًا الحديث عن أهمية تدريب وتطوير مهارات العاملين بالقطاع، إذ أشاد أعضاء اللجنة في هذا السياق بمنصة التدريب الإلكترونية الجديدة التي أطلقها وزير السياحة والآثار الأسبوع الماضي، والتي تُعد أداة مهمة لتطوير قدرات الكوادر البشرية بالقطاع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين.

فيما تم استعراض بعض المقترحات الخاصة بتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، في ضوء الاهتمام بمنتج السياحة الروحانية.

كما تم طرح مجموعة من الرؤى الخاصة بتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة في ظل التنوع السياحي الذي يتميز به المقصد السياحي المصري، وكذلك مناقشة مقترحات لتنمية حركة السياحة الوافدة إلى محافظات الصعيد، وتنويع التجربة السياحية في تلك المحافظات من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات المختلفة التي تبرز المقومات السياحية والموروث الثقافي الثري، تعزيزًا للقدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري.

وتطرّق اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي السياحة والآثار، والشباب والرياضة، في العديد من ملفات العمل الثنائية.

وحرصت نائب الوزير على التعقيب على جميع الأفكار والمقترحات المطروحة خلال اللقاء، وتسليط الضوء على ما تقوم به الوزارة من جهود في الملفات التي تناولها أعضاء اللجنة.

وأشادت بهذه الأفكار والمقترحات، وما تميزت به من تنوع، معربة عن سعادتها بأن العديد من هذه الأفكار تتوافق مع الاستراتيجية الحالية التي تعمل الوزارة على تنفيذها وفقًا لتوجيهات وزير السياحة والآثار، والتي من أهم محاورها إبراز التنوع السياحي في مصر، وتشجيع الاستثمار السياحي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتسليط الضوء على المقومات السياحية وإثراء التجربة.

وأكدت نائب الوزير، أن الوزارة ستسعى للاستفادة من المقترحات التي تم عرضها، بالتعاون والتنسيق مع فرق العمل المختلفة بها وبوزارة الشباب والرياضة.

من جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ عن تقديرهم البالغ لوزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار على اهتمامهم وحرصهم على عقد هذا اللقاء، مشيرين إلى أنه يُعد فرصة هامة للتعرف على الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لدعم وتطوير قطاع السياحة والآثار في مصر، مؤكدين التزامهم كشركاء في الحاضر بمسئولياتهم تجاه المستقبل.

واختتمت يمنى البحار كلمتها بتوجيه الشكر للشباب على حضورهم ومشاركتهم الفعالة.

وحضر من وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار، مساعد أول وزير الشباب والرياضة لقطاع شئون الشباب والعلاقات الحكومية، والدكتور خالد مسعود، رئيس قطاع الشباب بالوزارة، وإيمان عبد الجاير، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وراندا أحمد، مدير عام برلمان الطلائع والشباب بالوزارة، وممثلون عن الوزارة.

وحضر من نموذج المحاكاة الدكتور وائل عبد الرحيم، رئيس المجلس بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري، والدكتور أحمد عبد العليم النشرتي، ممثل رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالنموذج، إلى جانب وكيلي المجلس وعدد من أعضاء اللجنة.

كما حضر من وزارة السياحة والآثار الدكتورة سها بهجت، مستشار الوزير لشؤون التدريب، والدكتور حسام صديق، المُكلف بمهام مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي.

ومن جانبه، حرص مساعد أول وزير الشباب والرياضة على نقل تحيات وزير الشباب والرياضة لوزير السياحة والآثار، مقدمًا الشكر للشباب على أفكارهم التي عكست توافقًا وتكاملًا كبيرًا مع جهود وزارة السياحة والآثار الحالية، مع الأمل في الاستفادة منها للوصول إلى رؤية أشمل تعكس تكامل الجهود بين كل الأطراف.