فلسطين تندد بزيارة رئيس النواب الأمريكي لمستوطنة بالضفة

نددت فلسطين، الاثنين، بزيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون لمستوطنة "آريئيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنها تدين "الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون لمستوطنة آريئيل الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وسط الضفة الغربية المحتلة".

كما أدانت الوزارة ما وصفته بـ"التصريحات التحريضية لجونسون والتي أدلى بها لضم الضفة الغربية".

واعتبرت تلك التصريحات "انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والجهود العربية والأمريكية المبذولة لوقف الحرب ودوامة العنف وتحقيق التهدئة، وتشجيعا لجرائم الاستيطان والمستوطنين ومصادرة أراضي الفلسطينيين في تناقض صريح مع الموقف الأمريكي المعلن بشأن الاستيطان واعتداءات المستوطنين".

وجددت تأكيدها على أن "الاستيطان برمته باطل وغير شرعي ويقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام".

وكان جونسون قد وصل إلى تل أبيب الأحد برفقة عدد من النواب الجمهوريون.

​​​​​​​وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وبموازاة الإبادة صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.​​​​​​​