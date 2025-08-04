مدير الإغاثة الطبية بغزة: إسرائيل تضع الكثير من العراقيل أمام إدخال المساعدات

قال محمد أبو عفش مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك القدرة على الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التاريخ يشهد على أن الضغط الأمريكي على الاحتلال يساهم بشكل كبير في تسهيل دخول المساعدات أو أي مواد أخرى.

وأوضح أبو عفش أن سبع قوافل من المساعدات من مصر دخلت قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تضع الكثير من العراقيل أمام إدخال المساعدات.

وأكد أن الاحتلال يسمح بدخول كميات محدودة بعد عمليات تفتيش دقيقة، لكنه يمنع دخول الكثير من المواد، مشددًا على ضرورة الضغط الدولي، سواء من الرئيس الأمريكي أو المجتمع الدولي، لفتح ممر آمن ومنتظم لإدخال المساعدات بعيدًا عن العراقيل والتسويف.

وأشار مدير جمعية الإغاثة الطبية إلى خطورة الوضع الصحي في قطاع غزة، الذي يعاني من انتشار الأمراض وارتفاع أعداد المصابين والجوعى.

وحذر من أن استمرار الحصار وعرقلة دخول المساعدات قد يؤدي إلى وفاة أعداد كبيرة من المحتاجين أو تعرضهم لحالات صحية حرجة، مما يستدعي تحركًا عاجلًا لتخفيف الأزمة الإنسانية.