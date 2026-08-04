اعتقال 8 طلاب كوريين جنوبيين بتهمة اقتحام قاعدة أمريكية قرب سول

اعتقلت السلطات الكورية الجنوبية، ثمانية طلاب كوريين جنوبيين، اليوم الثلاثاء، بتهمة اقتحام قاعدة جوية أمريكية وهم يهتفون بشعارات مناهضة للولايات المتحدة.

وكان أفراد من الجيش الأمريكي، قد احتجزوا أربعة من الطلاب وأربع طالبات، بعد مزاعم بدخولهم قاعدة أوسان الجوية قرب العاصمة سول، حيث تم تسليمهم لاحقًا إلى السلطات الكورية الجنوبية.

وذكرت مصادر الشرطة في سول، أن الطلاب يخضعون للتحقيق بموجب قانون يحمي المنشآت العسكرية في كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أنهم جميعًا مارسوا حقهم في الصمت أثناء الاستجواب.

وقالت الشرطة، إن الطلاب هتفوا بشعارات مناهضة لتواجد القوات الجوية الأمريكية في بلادهم.

وذكر بيان للجيش الأمريكي، أن المجموعة الطلابية حاولت دخول القاعدة بشكل غير قانوني عبر البوابة الرئيسية، وأن "محاولات الدخول غير المصرح بها إلى منشأة عسكرية أمريكية تؤخذ على محمل الجد"

وقال الجيش، إنه سيتم التعامل مع الحادث وفقًا للقوانين والإجراءات الأمريكية والكورية الجنوبية المعمول بها.