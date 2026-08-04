القبض على متهم بإشعال حريق عمدا في مقاطعة سبوكين بواشنطن

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل يشتبه بإشعاله عمدا أحد ثلاثة حرائق دمرت مئات المباني وأجبرت عشرات ​الآلاف على الفرار من منازلهم في مقاطعة سبوكين والمناطق ‌المحيطة بها بولاية واشنطن.

وقال جون نويلز رئيس الشرطة في المقاطعة إن المشتبه به آرون فاريناتشي (37 عاما) المقيم في سبوكين، أودع الحبس أمس الاثنين ​بتهمة الحرق العمد من الدرجة الأولى مع تحديد كفالة ​قدرها مليون دولار للإفراج عنه، وفقاً لوكالة رويترز.

وأوضح نويلز لصحفيين مساء أمس ⁠الاثنين أن فاريناتشي متهم بإشعال حريق (أولد تريلز)، أحد الحرائق الثلاثة ​التي اندلعت يوم السبت في شمال سبوكين وغربها، باستخدام أعواد ثقاب ​أو قداحة لإشعال رقعة عشب على جانب الطريق.

وأضاف أن أسباب اندلاع الحريقين الآخرين لا تزال قيد التحقيق.

وتصنف الحرائق الثلاثة مجتمعة على أنها أولوية قصوى لعمليات ​مكافحة الحرائق في الولايات المتحدة ككل. وظلت عشرات الحرائق الكبرى ​مشتعلة لأسابيع في منطقة شمال غرب المحيط الهادي التي تعاني من الجفاف ‌الشديد.

⁠وأتت الحرائق في سبوكين على أكثر من 10 آلاف فدان على الأطراف الشمالية للمدينة التي يبلغ عدد سكانها 230 ألف نسمة تقريبا.

وقال نويلز إن المشتبه به أودع السجن لأول مرة يوم ​السبت بعد أن ​أبلغ شاهد عن ⁠رؤية رجل يبدو متوترا ينحني بالقرب من عشب في المكان الذي حدد محققو الحرائق لاحقا ​أنه نقطة انطلاق حريق (أولد تريلز).