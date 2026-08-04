تنطلق بعد غدٍ الخميس بطولة كأس الفراعنة لجمباز الأيروبيك، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 9 أغسطس الجاري، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 30 هيئة رياضية بإجمالي 290 لاعبًا ولاعبة.

ويُعقد غدًا الاجتماع الفني للبطولة، لمناقشة جدول المنافسات، واعتماد أسماء اللاعبين واللاعبات، وشرح القوانين التحكيمية للفرق المشاركة، وذلك قبل انطلاق المنافسات.

وتُنهي الأندية والهيئات الرياضية المشاركة استعداداتها النهائية غدًا على صالة حسن مصطفى، تمهيدًا لانطلاق البطولة يوم الخميس.

ومن جانبه، أنهى الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة إيهاب أمين، استعداداته لاستضافة البطولة، فيما تواصل لجان التنظيم عملها على مدار اليوم للانتهاء من جميع التجهيزات الفنية والإدارية.

وباتت سلسلة بطولات الفراعنة الدولية في مختلف فروع الجمباز تمثل أهمية كبيرة على المستوى الدولي، حيث ارتفعت نسبة المشاركة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بفضل المستوى التنظيمي والفني المتميز.

وتشهد بطولات الفراعنة الدولية للجمباز إقبالًا كبيرًا من مختلف دول العالم، للاستفادة من المستويات الفنية المرتفعة التي تشهدها النسخ المتعاقبة، إلى جانب القدرات التنظيمية التي بات يمتلكها الاتحاد المصري للجمباز تحت قيادة إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز.

وتُعد سلسلة بطولات الفراعنة الدولية التي تنظمها مصر في جميع فروع الجمباز حدثًا مهمًا على أجندة المنافسات الدولية، كما تمثل محطة بارزة للمنافسة على أرض مصر.

ونجح اتحاد الجمباز، برئاسة إيهاب أمين، في وضع البطولة على الخريطة الدولية، لتصبح واحدة من أبرز البطولات التي تحرص مختلف الدول على المشاركة فيها، منذ انطلاقها عام 2019، تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمباز.