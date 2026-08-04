الاتحاد الإسباني يقر تعديلات جديدة على قوانين التحكيم في الموسم المقبل

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عبر لجنة الحكام، اعتماد حزمة من التعديلات الجديدة على قوانين اللعبة، على أن يبدأ تطبيقها رسميًا مع انطلاق موسم 2026-2027، وقبل ضربة بداية الدوري الإسباني المقررة الأسبوع المقبل.

وتضمنت التعديلات إدخال قوانين مستحدثة، إلى جانب توضيحات لحالات تحكيمية أثارت جدلًا في الفترة الماضية، وذلك عقب اعتمادها من المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب)، مع تطبيق بعض منها بالفعل خلال منافسات كأس العالم 2026.

مهلة محددة لعمليات التبديل

أصبح اللاعب المستبدل ملزمًا بمغادرة أرض الملعب خلال 10 ثوانٍ من رفع لوحة التبديل أو إشارة الحكم في حال عدم وجود لوحة.

وفي حال عدم الالتزام بهذه المهلة دون سبب يتعلق بالإصابة أو السلامة، يُؤجَّل دخول اللاعب البديل لمدة دقيقة كاملة من استئناف اللعب.

وعند تنفيذ أكثر من تبديل في توقيت واحد، يتعين على جميع اللاعبين المغادرين الخروج خلال 10 ثوانٍ من الإعلان عن آخر تغيير.

إجراءات للحد من إهدار الوقت بواسطة حراس المرمى

اعتمد الاتحاد الإسباني آلية جديدة لمواجهة تعمد بعض حراس المرمى السقوط بداعي الإصابة لإضاعة الوقت أو نقل التعليمات الفنية.

وبموجب التعديل، إذا أوقف الحكم اللعب لعلاج الحارس، يتعين على المدرب اختيار لاعب لمغادرة الملعب لمدة دقيقة بعد استئناف اللعب.

وفي حال عدم تحديد اللاعب خلال 10 ثوانٍ، يُلزم قائد الفريق بمغادرة الملعب تلقائيًا للمدة نفسها.

ولا تُطبق هذه القاعدة في حالات:

تعرض الحارس لمخالفة تستوجب ركلة حرة، أو حدوث احتكاك استدعى علاج الحارس ولاعب آخر، أو في حال النزيف.

كما أصبح أي لاعب يتلقى العلاج داخل الملعب ملزمًا بالخروج لمدة دقيقة قبل العودة بإذن الحكم.

تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة في استئناف اللعب

أُتيح للحكم تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة في حال تنفيذ رمية تماس أو ركلة حرة أو ركلة ركنية من مكان غير صحيح، بشرط حصول الفريق المنافس مباشرة على استحواذ واضح، بدلًا من إعادة التنفيذ.

حسم الجدل حول اللمسة المزدوجة في ركلات الجزاء

اعتمد الاتحاد الإسباني التفسير الجديد الصادر عن إيفاب بشأن اللمسة المزدوجة.

ففي حال لمس منفذ الركلة الكرة مرتين دون قصد وسجل هدفًا، تُعاد ركلة الجزاء، بينما إذا لم تُسفر اللمسة غير المقصودة عن هدف، تُحتسب الركلة مهدرة.

عقوبات أكثر صرامة لإضاعة الوقت

سيقوم الحكم بالعد التنازلي لمدة خمس ثوانٍ قبل تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى عند الاشتباه في إضاعة الوقت.

وفي حال عدم التنفيذ خلال المهلة:

تُمنح رمية التماس للفريق المنافس. وتتحول ركلة المرمى إلى ركلة ركنية للفريق المنافس.

توضيح قانوني لتنفيذ ركلات المرمى

أوضح الاتحاد الإسباني الحالة المثيرة للجدل التي شهدها الموسم الماضي، حيث إذا لعب الحارس الكرة داخل منطقة الجزاء ثم لمسها أحد زملائه عمدًا بيده أو ذراعه قبل خروجها بشكل قانوني، تُحتسب ركلة جزاء للفريق المنافس.

وفي حال رغبة أحد المدافعين في تنفيذ ركلة المرمى، يجب أن يتم ذلك قبل لمس الحارس للكرة.

توسيع صلاحيات تقنية الفيديو

شهد بروتوكول تقنية الفيديو (فار) توسيعًا في نطاق الحالات القابلة للمراجعة، أبرزها: إلغاء البطاقة الحمراء الناتجة عن إنذار ثانٍ إذا ثبت الخطأ الواضح. تصحيح حالات الهوية الخاطئة عند إشهار البطاقات. مراجعة بعض الركنيات المحتسبة بالخطأ دون تعطيل استئناف اللعب. مراجعة مخالفات المهاجمين قبل الكرات الثابتة إذا ترتب عليها هدف أو فرصة محققة أو ركلة جزاء أو حالة طرد.

كما يستمر العمل بمراجعة الأهداف وركلات الجزاء وحالات الطرد المباشر، مع توسيع نطاق التدخل فيما يخص تحديد هوية اللاعب المخالف.

وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الاتحاد الإسباني لتوحيد المعايير التحكيمية وتقليل الجدل، مستفيدًا من التجارب التطبيقية التي شهدتها بطولة كأس العالم 2026، تمهيدًا لتطبيقها بشكل كامل خلال الموسم الجديد.