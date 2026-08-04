روسيا: مقتل طفل متأثرا بجروحه يرفع ضحايا هجوم كراسنودار إلى 8

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ارتفعت حصيلة القتلى الروس إلى 8 أشخاص الثلاثاء، جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة استهدف أمس الاثنين شاطئا في إقليم كراسنودار.

وقالت مفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا-بيلوفا، في تصريحات للصحفيين بمدينة سولنيتشنوغورسك التابعة لمقاطعة موسكو، إن طفلا آخر توفي في المستشفى متأثرا بجراحه جراء الهجوم، مضيفة: "هذه مأساة مروعة".

وبذلك، ارتفع عدد قتلى الهجوم إلى 8 أشخاص.

من جهته، أعلن مركز العمليات في إقليم كراسنودار ارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم إلى 58 شخصا.

وأمس الاثنين، أفاد المركز بأن الجيش الأوكراني شن هجوما بطائرات مسيّرة على إقليم كراسنودار، أسفر عن مقتل 7 أشخاص على شاطئ في قرية أرخيبو-أوسيبوفكا القريبة من مدينة غيليندجيك، إضافة إلى إصابة 40 آخرين.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.