نائب الرئيس اليمني: ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهتر بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية

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اتهم نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باستهتارها بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية لحل الأزمة في بلاده.

وأشار الفريق محسن - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إلى استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بالتصعيد في مختلف المناطق وإطلاقها الصواريخ الباليستية والطيران المسير باتجاه مدن يمنية وأخرى في المملكة العربية السعودية.

وأكد المسؤول اليمني - خلال لقائه اليوم في الرياض بالقائم بأعمال السفير الهولندي جيحون إستوار ونائب السفير السويدي لدى اليمن أريك سالمغرين - رفض الميليشيا الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران السماح بإيجاد حل للعائمة النفطية (صافر).

وقال المسئول اليمني إن ذلك يكشف للعالم مراوغة الميليشيا واستهتارها بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية.

من جهتهما، أكد المسؤولان الهولندي والسويد دعم بلديهما للجانب الإنساني والإغاثي ودعم جهود تحقيق السلام بما من شأنه أمن واستقرار اليمن ورفع المعاناة.