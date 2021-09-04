 أردوغان يقيل نائب رئيس مجلس إدارة أسواق رأس المال - بوابة الشروق
السبت 4 سبتمبر 2021 2:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟

النتـائـج تصويت

أردوغان يقيل نائب رئيس مجلس إدارة أسواق رأس المال

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
د ب أ
نشر في: السبت 4 سبتمبر 2021 - 10:01 ص | آخر تحديث: السبت 4 سبتمبر 2021 - 10:01 ص

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نائب رئيس مجلس إدارة "أسواق رأس المال"، طه ملي ارفاس، طبقا لمرسوم صادر بالصحيفة الرسمية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وكان أردوغان قد أقال في يوليو الماضي رئيس جامعة موال له.

وتم الإعلان عن إقالة ميليح بولو من منصب رئيس جامعة بوغازيتشي المرموقة في الجريدة الرسمية، والتي لم تذكر سببا لهذه الخطوة.

كما أقال أردوغان مسؤولا بارزا في البنك المركزي في مايو الماضي.

وجاءت إقالة مسؤول البنك المركزي بعد شهرين من إقالة أردوغان لمحافظ البنك المركزي السابق ناجي إقبال، والذي كان المحافظ الثالث للبنك في غضون عامين. ومثّلت إقالة إقبال مفاجأة صدمت المستثمرين ودفعت الأسواق إلى الهبوط.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك