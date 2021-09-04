قالت الفنانة هند صبري، إن شعرت بالاكتئاب في بعض الفترات من حياتها، على الرغم من النجاحات التي حقّقتها في مشوارها الفني.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على شاشة "dmc"، مساء الجمعة، أن هذا الشعور بالاكتئاب قادها إلى الذهاب لطبيب نفسي، وكان سبب هذه الحالة عدم تصالحها مع كل الأمور التي بداخلها.

وأوضحت وفاء، أن لا تجيد إعداد التركيبة التي تحقّق التوازن في حياتها، لكنّها تعلّمت ذلك من خلال المدربين الذين جلست معهم، كاشفة أيضًا أنها جلست مع روحانيين ورجال دين لمساعدتها على تجاوز هذه الحالة.

وأشارت هند، إلى أنها تعلّمت أيضًا أن تتصالح مع عيوبها، وألا تحكم على نفسها بقسوة شديدة، وهو ما ساعدها كثيرًا في حياتها.

في شأن آخر، تحدثت هند عن سبب رفض نقابة المحامين في تونس قيدها، قائلة إن القانون التونسي لا يُجيز مزاولة مهنة المحاماة إلى جانب مهنة أخرى، مشيرًا إلى أنها أقامت دعوى قضائية للقيد باعتبار أنها لم تكن مُقيدة كممثلة سواء في مصر أو تونس.