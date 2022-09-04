أوكرانيا تعلن إرسال أكبر قافلة من سفن الحبوب منذ فك الحصار عن موانئها

أعلنت أوكرانيا إرسال أكبر قافلة من سفن الحبوب منذ فك الحصار عن موانئها، لافتة إلى مغادرة 13 سفينة تحمل 282 ألف طن من المنتجات الزراعية اليوم، للأسواق العالمية.

ولفتت أوكرانيا إلى مغادرة 86 سفينة موانئ الدولة منذ اتفاق تصدير الحبوب، مشيرة إلى تصدير أكثر من 2 مليون طن من الحبوب للأسواق العالمية، حتى الآن، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، عن مغادرة 12 سفينة الموانئ الأوكرانية محملة بالمنتجات الزراعية كجزء من صفقة الغذاء.

وأضافت الوزارة أن 12 سفينة أخرى محملة بمنتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية، صباح اليوم الأحد 4 سبتمبر، حيث يتواصل تسليم هذه المنتجات من الموانئ الأوكرانية، وفقا للجدول الزمني تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

جاء ذلك إثر توقيع مجوعة اتفاقات متعددة الأطراف في إسطنبول في 22 من يوليو، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير، وحول مساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.

كما انطوت الاتفاقية التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.