أوكرانيا والنمسا توقعان إتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي في مشاريع الرعاية الصحية

صرحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيرينكو، اليوم الأحد، بأن حكومتي النمسا وأوكرانيا وقعتا على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي في تطوير مشروعات الرعاية الصحية لبناء وتجهيز عدد من المرافق الطبية في أوكرانيا.

وقالت سفيرينكو، عبر موقع تواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحسب وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، "في 4 سبتمبر، وقعت حكومتا أوكرانيا والنمسا اتفاقية إطارية بشأن التعاون الاقتصادي في تطوير مشروعات الرعاية الصحية".

وأضافت: "نحن ممتنون لشركائنا النمساويين لاستعدادهم للمشاركة الفعالة في إعادة إعمار أوكرانيا والاستثمار في تنميتها"، مشيرة إلى أن الوثيقة الموقعة هي خطوة مهمة أخرى لتعميق الشراكة والتعاون بين البلدين.

وأوضحت أن الوثيقة تنص على تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بعضها في مجال الرعاية الصحية، وأن من بين أولويات الاتفاقية بناء وتجهيز مستشفى وطني للأطفال وعيادة جامعية حديثة في كييف بالإضافة لانشاء مركز وطني لإعادة التأهيل في "لفيف".

وأعربت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيرينكو عن امتنانها للشركاء النمساويين ووزير العمل والاقتصاد النمساوي مارتن كوشر بشكل شخصي على المساعدات المالية والإنسانية لأوكرانيا.