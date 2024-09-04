الانتخابات الرئاسية الجزائرية: اختتام الحملة الانتخابية والرهان على نسبة المشاركة

خاض المرشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية في الجزائر اليوم الثلاثاء، آخر "معارك" الحملة الانتخابية من أجل استمالة أكبر عدد من المصوتين تحسبا للاستحقاق المقرر له السبت المقبل.

وتختتم عند منتصف ليل الثلاثاء بالتوقيت المحلي الحملة الانتخابية التي كانت انطلقت في 15 أغسطس الماضي، ليدخل الجميع مرحلة الصمت الانتخابي.

وبخلاف الأيام السابقة، فإن اليوم الأخير حمل بعض الانتقادات المباشرة والمبطنة من المرشحين يوسف أوشيش، السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في البلاد، وعبد العالي شريف حساني، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني،فيما حافظ المرشح الحر عبد المجيد تبون، الرئيس الحالي، والمدعوم من غالبية الأحزاب السياسية والمنظمات والفعاليات المجتمعية على نفس النهج.

يوسف أوشيش: "رؤية" مشروع للتغيير والمستقبل

وخطب يوسف أوشيش، أمام أنصاره بصالة "الأطلس" في العاصمة الجزائر، فقال إنه تقدم للانتخابات الرئاسية حاملا مشروع "رؤية" الذي ينشد التغيير والمستقبل المشرق للجزائر الذي وقف على عظمتها خلال الحملة الانتخابية.

وذكر أن تراكمات السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة هي التي زرعت اليأس في نفوس الشباب وجعلته يفضل الهجرة عبر البحر والمغامرة بحياته على البقاء في البلاد.

وشدد أوشيش، الذي ناشد الجزائريين والجزائريات للتصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية، على أن التغيير سيبدأ يوم 7 سبتمبر وهو اليوم الذي سيعرف بداية بناء مستقبل يوفر للشباب العيش الكريم ويحافظ على التنوع الثقافي للمجتمع الجزائري.

عبد العالي حساني شريف: الجزائر لا ينقصها سوى حكم راشد

قادت حماسة عبد العالي حساني شريف، إلى دعوة الجزائريين لتبني "فرصة" وهو المشروع الذي تقدم به للانتخابات الرئاسية، مؤكدا في السياق أنهم لا ينقصهم سوى الحكم الراشد.

وبعدما أشار إلى المقدرات والممتلكات والثروات التي تزخر بها الجزائر، ذكر حساني أمام جمع غفير من مؤيديه تجمعوا بصالة حرشة حسان في وسط العاصمة الجزائرية، أن البلاد أضاعت العديد من الفرص لتكون دولة صاعدة.

واسترسل يقول:"دون اللجوء إلى التهييج والتأجيج والتهريج، ننافس على الرئاسة ببرنامج يشمل 62 التزاما، يسع كل المكونات الجزائرية ويقوم على استقرار الوطن وحمايته والدفاع عن مصالحه، ويستهدف الوصول بالجزائر إلى دولة صاعدة".

وأبرز حساني، أنه ينتمي إلى منهج الوسطية والاعتدال والوطنية الصادقة، وأن مشروعه جامع ويكرس الحريات ويخلق شراكات حقيقية، واعدا بإصلاح سياسي يُعدل فيه الدستور، ويضمن توازن السلطات، حتى لا تتوغل السلطة التنفيذية على باقي السلطات.

عبد المجيد تبون: من أجل جزائر منتصرة

وفي خطاب غلبت عليه الأرقام، استعرض الرئيس عبد المجيد تبون، المرشح الحر، أمام الآلاف من مسانديه اكتظت بهم الصالة البيضوية في أعالي العاصمة الجزائرية، تعهداته للعهدة الثانية، في حال كسب ثقة الناخبين السبت المقبل، والتي جاءت ضمن برنامج اختير له عنوان" من أجل جزائر منتصرة".

ونوّه تبون إلى أنه يطمح للوصول بالجزائر إلى نسبة نمو تضاهي دول جنوب أوروبا، وإلى المرتبة الثانية أو أفضل إفريقيا في الجانب الاقتصادي، بعدما انتشلها من المراتب الأخيرة إلى الثالثة حاليا، لافتا إلى عمله على رفع الدخل القومي السنوي إلى 400 مليار دولار، وخلق 450 ألف وظيفة، ورفع عدد المؤسسات الناشئة إلى 20 ألفا.

وتعهد تبو برفع الرواتب بداية من العام المقبل، وتقوية القدرة الشرائية، وبناء مليوني شقة سكنية حتى لا يتجاوز عمر المستفيدين 27-28 عاما، ومراجعة منحة الطلبة الجامعيين، ووضع المرأة الريفية الماكثة بالبيت، والطفولة، والشباب والمعلمين، ومنتسبي الصحة.

كما نبه إلى أن الجزائر لن تستورد قنطارا من القمح الصلب بداية من العام المقبل، وأنها ستحقق الاكتفاء الذاتي من الشعير والذرة، وأنه سيقضي على أزمة المياه خاصة في المدن الكبيرة قبل نهاية السنة الحالية بعد استلام عدد من محطات مياه البحر، فضلا عن ربط السدود بعضها ببعض.

كما أشار إلى ضرورة تبني نظرة استشرافية ترتكز على تنظيم متقن للكثافة السكانية يشبه المعمول به في دول أوروبا الجنوبية بعدما وصل عدد سكان الجزائر إلى نحو 50 مليون نسمة.

وتغنى تبون، بالمستوى الاحترافي والتكوين العصري الذي بلغه الجيش الجزائري متجاوزا في بعض الأحيان تنظيمات أوروبية، لكنه شدد على أهمية تقويته.

واختتم يقول:"الجزائر مستهدفة ،يتعين أن نكون أقوياء بشعبنا أولا وجيشنا ثانيا، حتى ندافع عن حرمتنا ومكانتنا وكلمتنا، الكثير من الأمور الدفاعية نصنعها لوحدنا دون الخوض في التفاصيل".

واجمع المرشحون الثلاثة على خطب ود الناخبين من أجل الخروج بقوة السبت المقبل، للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي يبقى رهانها الكبير هو نسبة المشاركة بإجماع الملاحظين والمراقبين.