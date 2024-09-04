حزب الله يعلن استهداف مقر عسكري إسرائيلي في بيت هيلل ومواقع مدفعية في ديشون

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف مقر عسكري إسرائيلي في بيت هيلل ومواقع مدفعية في ديشون.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «عناصر المقاومة قصفوا مقر قيادة كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل ومرابض مدفعية العدو في ديشون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا».

وأشار إلى أن «القصف يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدتي عيتا ‏الشعب والخيام».

ودوت صافرات الإنذار في مناطق عدة في شمال إسرائيل، اليوم الأربعاء، وتبع ذلك سقوط عدد من الصواريخ في كريات شمونة وبيت هيلل وإصبع الجليل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن «صافرات الإنذار دوت في كريات شمونة ومناطق في إصبع الجليل وفي منطقتي المالكية وراموت نفتالي المقابلة للحدود مع لبنان».

وقالت القناة 12، إن عددا من الصواريخ سقط في كريات شمونة وبيت هيلل، مضيفة أن بلدية كريات شمونة طلبت من السكان البقاء بالقرب من المناطق المحمية والملاجئ.

وفي وقت لاحق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 5 صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة في إصبع الجليل.

ووفقا للقناة 14، فقد ناشدت السلطات الإسرائيلية السكان في الجليل الأعلى للبقاء قرب المناطق المحمية والملاجئ.