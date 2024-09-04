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تصاعد أزمة انضمام محمد عبد المنعم إلى منتخب مصر

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 7:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 7:39 ص

تصاعدت أزمة محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، بعد تخلفه عن الانضمام لمعسكر المنتخب، بعدما كان مقررا أن يصل الثلاثاء إلى القاهرة للالتحاق بمعسكر الفراعنة.

ولم ينضم محمد عبد المنعم إلى معسكر منتخب مصر بعد، بينما أعلن ناديه تقديمه للجماهير اليوم الأربعاء وهو ما سيتم بثه عبر منصات النادي في وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعني عدم حضوره للمعسكر قبل ذلك.

جدير بالذكر أن محمد عبد المنعم قد انضم إلى نيس الفرنسي قادما من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

ويخوض منتخب مصر مباراتي كاب فيردي وبتسوانا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 في المغرب، وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي «الرأس الأخضر»، لتقام يوم 6 سبتمبر المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة مصر ضد الرأس الأخضر في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

بينما تقام مباراة مصر وبتسوانا يوم الثلاثاء 10 سبتمبر على فرانسيستوون ستاديوم.


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