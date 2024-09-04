وزير الصناعة السعودي يبدأ زيارة للصين لبحث فرص التعاون واستقطاب الاستثمارات النوعية

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية للصين على رأس وفد رفيع المستوى، ضمن جولة تشمل زيارة سنغافورة، لبحث فرص التعاون واستقطاب الاستثمارات النوعية.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الوزارة أن الزيارة تهدف إلى بحث فرص التعاون بين البلدين في مجالات الأتمتة، وحلول التكنولوجيا، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات النوعية للقطاعات الصناعية الإستراتيجية بالمملكة بما في ذلك السيارات وشركات التقنية والذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يجتمع الخريف خلال الزيارة مع كبار المسؤولين الحكوميين في الصين، كما سيلتقي رؤساء عدد من الشركات الصينية الكبرى الرائدة في صناعة السيارات، والأتمتة والحلول التكنولوجية، ومنها شركة "هواوي"، وشركة "جنرال ليثيوم" لتصنيع بطاريات السيارات، وشركة "جيانجشي" للنحاس، وشركة "قوانجتشو هي جيرز".