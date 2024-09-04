محافظ الفيوم يوجه ببيع المنتجات في معرض أهلا مدارس بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، معرض "أهلاً مدارس 2024"، الذي تنظمه الغرفة التجارية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، أمام نادي المعلمين بمدينة الفيوم، لبيع الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية، بأسعار مخفضة.

جاء ذلك بحضور، أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والمحاسب سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب مجدي طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

وتفقد محافظ الفيوم، عقب الافتتاح اليوم، أقسام المعرض المختلفة، والتي تشتمل على كل مستلزمات المدارس من ملابس وحقائب وأحذية وأدوات مدرسية، بالإضافة إلى بعض المنتجات الغذائية كالأجبان والعسل والسكر والأرز، والمكرونة والزيوت، وبعض اللوازم المنزلية مثل المنظفات وغيرها.

وأكد المحافظ، ضرورة الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة، واستمرارية المعرض حتى بداية العام الدراسي الجديد، وتوفير المستلزمات المدرسية به بالقدر الكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين.

وأشار محافظ الفيوم، أن معارض "أهلاً مدارس" تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسي، للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، ووجه "الأنصاري"، مدير مديرية التموين، بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، بالتوسع في إنشاء معارض أهلاً مدارس بجميع مراكز المحافظة، وزيادة الكميات المعروضة من السلع بها، مع المتابعة المستمرة لهذه المعارض، لخلق جو من التنافس الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.