الهند تعتزم شراء 240 محركا نفاثا من شركة هندوستان أيرونتكس

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وافقت اللجنة الحكومية للأمن في الهند على خطة لشراء 240 محرك طائرات نفاثة من شركة هندوستان أيرونتكس ليمتد للصناعات الجوية لاستخدامها في الطائرة سوخوي إس.يو 30 إم.كيه.آي المقاتلة.

وبحسب إفصاح موجه إلى البورصة، تصل قيمة الصفقة إلى أكثر من 260 مليار روبية (1ر3 مليار دولار) بما فيها الضرائب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الإفصاح القول إن تسليم المحركات سيبدأ بعد عام واحدة وسيستمر 8 سنوات.

وتحتوي المحركات على مكون محلي بنسبة 54% وسيتم صنعها في مصنع كورابوت التابع لشركة هندوستان أيرونتكس.

وارتفع سعر سهم الشركة الهندية اليوم بنسبة 1ر5% على خلفية أنباء الصفقة وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ 7 أغسطس الماضي.

في الوقت نفسه بلغ حجم تداول السهم اليوم حوالي 47% من متوسط حجم التداول خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.

كما ارتفع سعر السهم بنسبة 72% تقريبا منذ بداية العام في حين ارتفع مؤشر إن.إس.إي نيفتي 50 الرئيسي للأسهم الهندية بنسبة 16% فقط منذ بداية العام.